Областная газета
Общество 8 февраля 2017, 14:53

Более 1000 жителей Пионерского посёла Екатеринбурга остались без электроснабжения

Утром 8 февраля в Екатеринбурге из-за повреждения на линии электропередачи был обесточен Пионерский посёлок, без света на 2 часа остались порядка 1 000 потребителей, сообщили в                            АО "Екатеринбургская электросетевая компания".

- В сети было повреждение на линии электропередачи. В результате были обесточены 10 трансформаторных подстанций, подающие напряжение в районе улиц Сулимова, Вилонова, Данилы Зверева, - прокомментировала ситуацию пресс-секретарь ЕЭСК Дарья Церябина. - Технологическое нарушение ликвидировали в течение 2-х часов, отключение произошло в 9.20, а в 11.06 все электропотребители были запитаны.

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