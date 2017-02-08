В Екатеринбурге пятилетняя девочка упала с 8 этажа

Падение с высоты восьмого этажа относительно удачно завершилось для 5-летней екатеринбурженки: девочка хоть и серьёзно пострадала, однако осталась жива. В настоящее время ребёнок госпитализирован в Детскую клиническую больницу №9 Екатеринбурга.

- Сообщение о падении ребёнка из окна квартиры, расположенной на 8 этаже дома №34 по улице Машиностроителей, поступило в 20:30 6 февраля от врачей бригады скорой помощи, - рассказали отделении по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу. - С травмами головы и переломами различной степени тяжести девочка госпитализирована в детскую городскую больницу №9.

По данному инциденту сотрудники полиции проводят проверку, по результатам которой будет принято мотивированное процессуальное решение.