Производителей, нарушающих требования по содержанию ГМО в продуктах, начнут штрафовать

С 1 июля 2017 года вступит в силу статья 3 Федерального закона № 358, предусматривающая административную ответственность за нарушение требований по содержанию генномодифицированных организмов. Об этом сегодня заявила журналистам начальник отдела надзора за качеством зерна и семенного контроля Управления Россельхознадзора по Свердловской области Зухра Барбакова.

По её словам, должностные лица могут получить штраф до 100 тысяч рублей, юридические лица – до 500 тысяч рублей.

Специалисты Россельхознадзора не раз выявляли в нашем регионе корма, произведённые с использованием методов генной инженерии, не соответствующие установленным требованиям. Но статистика по таким случаям не велась.

- Соевый шрот для продуктивного животноводства, в состав которых входят соя, рапс, кукуруза, готовится в основном из сырья импортного происхождения. В прошлом году на запрос Россельхознадзора министерство сельского хозяйства Аргентины дало официальный ответ: 99 процентов сои, выращенной в Аргентине в 2015-2016 году, содержит генномодифицированные линии. Такая же ситуация во многих других странах. На территории США, например, давно нет животноводческой продукции, выращенной без ГМО, – заявила Зухра Барбакова.

Начальник отдела ПЦР-диагностики Свердловского референтного центра Россельхознадзора Игорь Мамаев подчеркнул, что на рынке 99 процентов продуктов, содержащих ГМО, – это соя и кукуруза, которые используются в основном для технических целей - для изготовления кормов для животных, а также в кулинарии.

–Многие известные бренды, рекламу которых мы в течение 25 лет видим на экранах телевизоров, содержат разрешённые линии ГМО, – подчеркнул Игорь Мамаев. – Маркировка «Не содержит ГМО» – на совести производителя. Порой производители сами не знают, есть ли в их продуктах генномодифицированные организмы, потому что не производили соответствующих исследований, однако использует этот маркетинговый ход.