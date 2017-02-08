Топ-менеджер «УГМК-Холдинга» удостоен знака отличия «За заслуги перед Свердловской областью» III степени

Директор по капитальному строительству и инвестициям общества с ограниченной ответственностью «УГМК-Холдинг» Сергей Ерыпалов удостоен регионального знака отличия «За заслуги перед Свердловской областью» III степени. Соответствующий указ губернатора будет опубликован в свежем номере «Областной газеты».

Сергей Ерыпалов удостоен награды «за особые заслуги в сфере социально-экономического развития Свердловской области».

Фото: 66.ру

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