Охотники, чьи собаки растерзали ребёнка в Таборинском районе, останутся под подпиской о невыезде

Следствие избрало меру пресечения одному из жителей деревни Пальмино Таборинского района, чья собака совершила нападение на ребёнка - ему предъявлено обвинение по статье 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"). 54-летнему мужчине в качестве меры пресечения избрана подписка о невыезде. Второго, 42-летнего фигуранта уголовного дела также планируется оставить под подпиской.

- При избрании меры пресечения следственные органы учли позицию суда, который не стал арестовывать фигурантов дела, - рассказал "ОГ" официальный представитель следственного управления СКР по Свердловской области Александр Шульга, отметив также, что в отношении второго мужчины сейчас проводятся следственные действия, по итогам которых он также будет оставлен под подпиской.

Что касается отказа суда в аресте мужчин, то в СКР отметили, что не уполномочены заниматься обжалованием.

Как сообщалось ранее, 5 февраля на детской площадке возле Дома культуры в деревне Пальмино две охотничьи собаки, будучи без присмотра хозяев, без намордников и поводков, напали и насмерть загрызли гулявшую 7-летнюю девочку. Отец погибшей в это время находился на заработках, а мать - в роддоме, за ребёнком должны были присматривать дедушка и бабушка.