85 работникам Сысертского АТП погасили долги по заработной плате

В среду, 8 февраля, работодатель перечислил 1 млн 900 тыс. рублей в счёт погашения долга перед сотрудниками Сысертского автотранспортного предприятия. Как сообщили в Свердловской областной прокуратуре, сейчас выясняется размер оставшейся к погашению задолженности по выплатам работникам предприятия.

Напомним, за период с сентября по декабрь 2016 года в МУП "Сысертское АТП" образовалась задолженность по выплате заработной платы перед 85 работниками. Ранее сообщалось, что СКР возбудил уголовное дело по части 1 статьи 145.1 УК РФ ("Частичная невыплата заработной платы свыше трёх месяцев").

Ситуация по восстановлению трудовых прав работников и полному погашению задолженности остаётся на контроле прокуратуры.

Отметим, Сысертское АТП уже не в первый раз попадает в поле зрения правоохранительных органов. Так, в декабре 2016 года следственные органы возбудили ещё одно уголовное дело - на этот раз по статье 199.2 УК РФ ("Сокрытие денежных средств организации, за счёт которых должно производиться взыскание налогов").

По версии следствия, в период с апреля по август 2016 года кто-то из руководителей МУП, зная о существовании долга по налогам в размере порядка 11 млн рублей, скрыл наличие свыше 7 млн рублей, которые должны были пойти на погашение недоимки.