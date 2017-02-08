Монеты к ЧМ-2018 поступили в Екатеринбург

В Екатеринбург завезли золотые и серебряные монеты, изготовленные в честь ЧМ-2018, часть из них посвящена столице Урала, где в июле следующего года ожидается несколько матчей чемпионата. 8 февраля СКБ-банк презентовал уральцам новые памятные монеты, которые выпустил Банк России.

В этой серии вышли монеты из драгоценных (золота, серебра) и недрагоценных металлов. Впервые при чеканке на лицевой стороне монеты был указан не год выпуска, а год события, которому она посвящена — 2018.

Среди памятных монет из драгоценных металлов есть серия, посвящённая городам, которые примут игры чемпионата. Одной из первых в этой серии была выпущена монета с изображением Екатеринбурга. Она изготовлена из серебра 925-й пробы, вес монеты – 31,1 г, тираж – 24 тысячи штук. На монете изображён дом Н.И. Севастьянова и надпись «Екатеринбург» на фоне орнамента с фольклорными элементами, а также - символика футбольного мира: стилизованный мяч в полёте и футболист. По окружности имеется надпись: «ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ФУТБОЛУ FIFA 2018 В РОССИИ».

Фото: ЦБ РФ