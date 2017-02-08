Матч в Ревде между баскетболистами «Темпа» и «Сахалина» был прерван почти на час

Баскетболисты ревдинского клуба «Темп-СУМЗ» проиграли в овертайме домашний матч «Сахалину» из Южно-Сахалинска со счётом 88:91 (18:23, 19:14, 28:17, 16:27, 7:10).

За минуту до конца четвёртой четверти игрок «Сахалина» Драмир Зибиров точным броском из-за периметра выел гостей вперёд – 81:78, и сразу после этого в зале Дворца спорта «Темп» погас свет.

Ремонтные работы продолжались около часа, а едва возобновилась игра, Антон Глазунов также дальним точным попаданием сравнял счёт. В овертайме усилиями Глазунова и Виктора Заряжко ревдинцы ввывались вперёд, но последнее слово осталось за гостями. Три очка гостям принёс выступавший в прошлом году за «Урал» Артём Комолов (88:90), а итог подвёл всё тот же Зибиров с линии штрафных – 91:88.

Матч ожидался с особым интересом, поскольку в командах играют самые высокие игроки дивизиона – 226-сантиметровый сахалинец Павел Подкользин и 215-сантиметровый ревдинец Сергей Караулов. Однако главными героями стали «маленькие» - Драмир Зибиров (21 очко) у гостей и Антон Глазунов (20) у «Темпа».

Кстати, у «Сахалина» и самый высокий в дивизионе главный тренер – месяц назад команду возглавил известный в прошлом центровой сборной СССР Сергей Гришаев (207 см). Ревдинцы потерпели десятое поражение в в семнадцати матчах регулярного чемпионата, чем ещё более осложнили перспективы выхода в плей-офф.