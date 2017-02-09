Областная газета
Общество 9 февраля 2017, 07:09

Минувшей ночью пожарные за три минуты потушили загоревшийся автомобиль в Асбесте

Сюжет

Поджигатели
Свердловская область по итогам 2016 года является одним из лидеров России по числу уничтоженных огнём автомашин. «Областная газета» разбирается в проблеме.



Сообщение о возгорании автомобиля Lada Priora в Асбесте на улице Мира поступило в диспетчерскую сегодня, 9 февраля, в 2:46. Огнеборцы потушили пожар в течение трёх минут, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области. 

На площади 1,5 квадратных метра повреждён салон автомобиля Lada Priora. В тушении пожара участвовали 12 человек личного состава и 2 единицы техники, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области. 

Отметим, Свердловская область по итогам 2016 года является одним из лидеров России по числу уничтоженных огнём автомашин. 

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