Минувшей ночью пожарные за три минуты потушили загоревшийся автомобиль в Асбесте

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Свердловская область по итогам 2016 года является одним из лидеров России по числу уничтоженных огнём автомашин. «Областная газета» разбирается в проблеме.

Сообщение о возгорании автомобиля Lada Priora в Асбесте на улице Мира поступило в диспетчерскую сегодня, 9 февраля, в 2:46. Огнеборцы потушили пожар в течение трёх минут, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

На площади 1,5 квадратных метра повреждён салон автомобиля Lada Priora. В тушении пожара участвовали 12 человек личного состава и 2 единицы техники, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Отметим, Свердловская область по итогам 2016 года является одним из лидеров России по числу уничтоженных огнём автомашин.