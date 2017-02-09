В Екатеринбурге открывается выставка живописи "Радость. Инструкция к применению"

Сегодня, 9 февраля, в 18:30 в Екатеринбургском музее изобразительных искусств (ул. Воеводина, 5) открывается персональная выставка живописи "Радость. Инструкция к применению" Дарьи Елисеевой. Посетители смогут разглядеть красоту будничного мегаполиса на картинах художницы до 19 марта, сообщает пресс-служба музея.

Художница Дарья Елисеева вдохновляется вещами, которые для жителей мегаполиса порой кажутся слишком обыденными: серыми панельными домами, старыми машинами, фруктами в только что принесённом из магазина пакете. Она выхватывает отдельные фрагменты наших будней, наполняя их яркими красками и подлинным смыслом, рассказали в пресс-службе Екатеринбургского музея изобразительных искусств.

Справка "ОГ":

Дарья Елисеева окончила Екатеринбургское художественное училище им. И. Д. Шадра по специальности "Живопись" и Уральскую государственную архитектурно-художественную академию по специальности "Монументально-декоративное искусство".

С 2004 года является участницей всероссийских, региональных, групповых и городских выставок и фестивалей. Работы художницы находятся в частных коллекциях США, Эмиратах, Латвии, Швейцарии, России.

Фото: Дарья Елисеева "Тёплый дождь", Екатеринбургский музей изобразительного искусства

Фото: Дарья Елисеева "Фрагмент", Екатеринбургский музей изобразительного искусства