Областная газета
Культура 9 февраля 2017, 08:31

Екатеринбуржцы разгадают замысел "линий жизни" графиста и философа Леонида Чернова

Сегодня, 9 февраля, в 18:00 в екатеринбургской галерее "ПоЛе" (пр. Ленина, 50 ж) открывается первая персональная выставка графики "Глубоко вверх: линии жизни" уральского философа Леонида Чернова. Посетители смогут разгадать замысел линий художника до 27 февраля, сообщают в пресс-службе галереи. 

- Леонид Чернов начал рисовать иллюстрации к историям, которые придумывал для дочери. Затем он продолжил работать чернилами и сухим акварельным карандашом. Представленные работы, по мнению автора, изображают "линии жизни" - бытовые человеческие жесты, культурные и личностные стереотипы. Экспозиция представляет органическое соединение наскальной живописи, детских рисунков и архаических мифов, - рассказали в пресс-службе галереи. 

Вход на выставку свободный.

Справка "ОГ": 

  • Леонид Чернов родился в Свердловске, окончил философский факультет Уральского государственного университета.
  • С 1989 года преподаёт философию студентам. Он является автором аналитических работ и рецензий в области истории и теории культуры, кино, литературы, философии.

Фото: работы Леонида Чернова, галерея "ПоЛе"

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