Областная газета
Общество 9 февраля 2017, 09:25

В Екатеринбурге в домах Заречного снижено давление подачи холодной воды из-за коммунальной аварии

Заявка об утечке холодной воды поступила вчера, 8 февраля, в 19:20 с улицы Труда. В результате переключения снижено давление подачи воды в микрорайоне Заречном, в аварийную зону попали дома по улицам Бебеля, Черепанова, Готвальда, Опалихинской, рассказали "ОГ" в пресс-службе МУП "Водоканал". 

- Диагностика показала повреждение на водоводе диаметром 600 мм. Работы аварийной бригады продолжались до часу ночи, чтобы повысить давление подачи воды до предельного уровня в данной ситуации. Сегодня будут продолжены работы по регулировке, бригады приступят к аварийно-восстановительным раскопочным работам, - рассказали "ОГ" в пресс-службе МУП "Водоканал".  

В МУП "Водоканал" отмечают, что в этом году планируется начать трёхгодичную программу по модернизации и реконструкции водоводов диаметром 600 мм, так как большая их часть находится в аварийном состоянии.  

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