Екатеринбурженка отсудила более 185 тысяч рублей за упавший на автомобиль снег

Жительница Екатеринбурга через суд взыскала с владельца здания более 185 тысяч рублей за сошедший с кровли на её «Хонду» снег со льдом, рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда.

В марте прошлого года женщина припарковала и оставила свой автомобиль Honda Accord в переулке Автоматики, 2л. С крыши соседнего двухэтажного здания на авто упал снег со льдом. У машины разбилось заднее стекло, на крыше появились вмятины, ущерб от происшествия составил более 171 тыс. руб. Автовладелица обратилась в суд, потребовав взыскать с виновных сумму ущерба, а также расходы на экспертизу, компенсацию морального вреда и другие понесённые в связи с происшествием расходы.

- В ходе судебного разбирательства было установлено, что здание по указанному адресу принадлежит ОАО «Завод Промавтоматика», именно эта организация является ответчиком по делу. В итоге Кировский районный суд Екатеринбурга частично удовлетворил требования истицы и взыскал с предприятия 185 848 рублей из них: 171 265 рублей – ущерб, 2 900 рублей – расходы на экспертизу, 7 000 рублей – оплата услуг представителя, а также госпошлину 4 683 рубля, - сообщили в областном суде.

Виновник происшествия попытался оспорить данное решение, подав апелляцию в Свердловский областной суд. Основным доводом ответчика стала якобы невнимательность водителя: неподалеку от припаркованного автомобиля висело предупреждение о возможном сходе снега с кровли здания. Суд, приняв во внимание и детали происшествия, и мнение сторон, отказал в изменении решения.