Екатеринбуржцы стали покупать меньше мяса и больше овощей

Более половины жителей страны перешли на дешёвые продукты. Мясо, рыба, вермишель, крупы и даже хлеб стали менее доступны россиянам. Список продуктов в корзинах екатеринбуржцев сократился. Такие данные опубликовал Росстат в докладе о социально-экономическом положении России.

Так, стоимость базового набора продуктов питания в расчёте на месяц в среднем по России в конце декабря 2016 года составила 3701,9 рубля и по сравнению с предыдущим месяцем выросла на 0,9% (с начала года - на 3,5%). При этом в Уральском федеральном округе рост составил даже больше, чем в Центральном, - на 0,1%. В Центральном ФО средняя стоимость набора составила 3 788 руб. (в Москве — 4447,8 рубля), в Уральском — 3891,7 руб.

В этом отчёте приведена статистическая оценка количества продуктов, которое житель России может приобрести на свой ежемесячный доход. В этом списке из 24 продуктов снижение покупательной способности отмечено по 16 пунктам, в том числе на мясо, рыбу, вермишель, крупы, яблоки, масло и маргарин, чай и другие продукты питания, а прирост - по 8 пунктам, в том числе на курицу и овощи.

Аналитики исследовательской компании Nielsen отмечают, что уже больше половины населения, чтобы сократить расходы, покупает продукты более дешёвых брендов. Такое же заключение сделали и специалисты потребительского рынка горадминистрации относительно продуктовой корзины екатеринбуржцев: хотя ассортимент товаров и остался прежним, список продуктов питания в корзине покупателей сократился. «Если повышается потребление хлеба и картофеля, значит, что-то не так в экономике. Но пока в городе такой тенденции не наблюдается», - отметили екатеринбургские специалисты.

Фото: исследование Росстата.

Фото: Алексей Кунилов.