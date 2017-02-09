С улиц Екатеринбурга начали вывозить снежные кучи

Екатеринбургские благоустроители за минувшие сутки убрали с улиц города и вывезли на специализированные полигоны 9 тысяч 900 тонн лишнего снега, сообщает городская мэрия.

Больше всего снега вывезли коммунальные службы Верх-Исетского района — 2 тысячи 142 тонны. Коммунальщики Кировского района вывезли 1 тысячу 476 тонн снежных навалов. Чкаловские коммунальщики смогли отправить на свой снегоприёмный полигон 1 тысячу 407 тонн осадков.

Всего же минувшей ночью в процессе уборки столицы Урала было задействовано 250 единиц различной спецтехники и 120 дорожных рабочих.