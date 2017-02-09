Областная газета
Спорт 9 февраля 2017, 13:19

Тюмени предложили добровольно отдать ЧМ по биатлону-2021

В австрийском городе Хохфильцен, где сегодня должен стартовать чемпионат мира по биатлону, состоялся экстренный Конгресс Международного союза биатлонистов (IBU). На нём были оглашены решения сразу по нескольким актуальным вопросам.

Во-первых, IBU, вопреки просьбам спортсменов во главе с Мартеном Фуркадом, оставил в силе прежние наказания за нарушения антидопинговых правил. Напомним, что часть спортсменов, в том числе и французский лидер мужского биатлона, требовали повысить срок дисквалификации за употребление допинга с четырёх до восьми лет. Однако международная организация, сославшись на запрет ВАДА, оставила действующее законодательство в данном аспекте без изменений.

Зато изменения, скорее всего, коснутся финансовой ответственности федераций, чьи спортсмены будут пойманы на допинге. Рабочая группа IBU до начала нового сезона разработает и внесёт изменения, связанные с финансовым наказанием федераций за употребление допинга, а также связанные с сокращением стартовых квот национальных федераций на международных соревнованиях. 

Однако главным вопросом заседания для российских любителей биатлона был вопрос, связанный с проведением в Тюмени чемпионата мира в 2021 году. Точно также, как было с этапом Кубка Мира в Тюмени, союзу биатлонистов России предложили добровольно отказаться от права проведения ЧМ-2021. Напомним, что от этапа Кубка Мира в Тюмени России пришлось отказаться. По всей видимости, такой же участи ждёт и мировой чемпионат.

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