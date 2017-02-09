Областная газета
Общество 9 февраля 2017, 14:20

Свердловских волонтёров приглашают принять участие в конкурсе «Лидер добровольческого движения»

В Свердловской области стартовал IV Областной конкурс «Лидер добровольческого движения», регистрация участников продолжается, объявили на страничке центра «Волонтёры Урала».

Конкурс приурочен к Международному дню добровольца. Участниками могут быть как физические лица от 14 лет, так и общественные объединения, осуществляющие добровольческую деятельность в Свердловской области. В процессе будут определены наиболее результативные добровольческие инициативы.

Первый этап - отбор участников - состоится до 1 апреля. На втором этапе с 15 по 19 мая волонтёрам предложат выполнить задания по защите их социальных проектов. Этот конкурс является региональным этапом Всероссийского конкурса «Доброволец России-2017», организованного Федеральным агентством по делам молодёжи и Роспатриотцентром.

Напомним, что ближайшее событие, к которому интенсивно готовятся уральские волонтёры - «Лыжня России», которая состоится 18 февраля. Набор волонтёров продолжается, для них мастер-класс проведёт бронзовый призёр Олимпиады-2006, заслуженный мастер спорта Иван Алыпов. Ближайшее обучение волонтёров к работе на лыжной гонке назначено на 10 февраля.

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