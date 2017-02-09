Областная газета
Общество 9 февраля 2017, 14:41

В Уфе открылся филиал свердловского Центра развития туризма

Сегодня, 9 февраля, в столице Башкортостана начала работу Информационно-туристическая служба Свердловской области (пр.Октября, 31, офис 309). На открытии прошла презентация туристских ресурсов региона, сообщает пресс-служба областного Центра развития туризма. 

 В Информационно-туристической службе Свердловской области жители и гости Уфы получат полноценные консультации об инфраструктуре туризма региона: основных объектах показа, турах на Средний Урал, маршрутах для самостоятельных путешественников, событийных мероприятиях. Отметим, турпоток из Башкортостана  на Средний Урал имеет положительную динамику. Кроме того, наши регионы объединяет общий туристический бренд «Большой Урал» и возможность создания совместных туристических проектов, рассказали в пресс-службе Центра. 

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