Градсовет Екатеринбурга одобрил концепцию жилого квартала на месте Центрального рынка

Градостроительный совет столицы Урала 9 февраля одобрил проект ЖК «Форум сити», возведение которого намечено на месте прежнего Центрального рынка.

На заседании архитектурно-градостроительного совета под председательством Михаила Вяткина специалисты рассмотрели градостроительную концепцию ЖК «Форум сити» в квартале улиц Шейкмана - Радищева - Сакко и Ванцетти. Проект представили проектная организация LEVS architects&planners (Нидерланды) и архитектурное бюро R1 Екатеринбурга.

В представленной концепции архитекторы учли, что на этом месте ранее располагался Центральный рынок, и на месте будущего квартала предложили создать открытый маркет.

На территории представленного ЖК бизнес-класса будет 9 зданий высотностью от 31 до 8 этажей. Его жилая площадь составит 50 тысяч кв. м, примерно 45 кв. м на человека. Внутри квартала у зданий будут закруглённые объёмы, а снаружи, вдоль улиц, чёткие линии. Предполагается размещение паркинга на 560 мест. По словам разработчиков, они создали открытое и перетекаемое пространство квартала.

- Выразительная композиция жилого комплекса создаёт единство в хаотичной городской среде, - отмечают разработчики.

В проекте предусмотрены коммерческие помещения на уровне улицы, а также кафе и фитнес-залы. Кроме того, развитие территории предполагает строительство детского сада и начальной школы.

Специалисты градсовета попросили разработчиков учесть в проекте некоторые доработки, включая транспортную доступность квартала, но в целом представленную концепцию одобрили.

Вид на ЖК с ул. Радищева.

Вид на «Форум сити» с высоты птичьего полёта.