В Красноуральске открылась "Школа юного инженера"

Школа юного инженера открылась в Красноуральске 9 февраля, сообщили в пресс-службе УГМК. Теперь в промышленном городе будут готовить инженерные кадры с самых ранних лет.

Школа юного инженера включает две лаборатории - естественнонаучную лабораторию 3D-моделирования, где старшеклассники с педагогами смогут разрабатывать детали на 3D-принтере, и лабораторию конструирования, а также учебный кабинет. Ученики младших классов будут изучать конструкторы «Знаток», которые позволяют юным исследователям познавать законы физики и электроники.

Этот проект реализован в средней школе №8 при участии министерства общего и профессионального образования Свердловской области.