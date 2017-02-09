Областная газета
Общество 9 февраля 2017, 16:42

В Красноуральске открылась "Школа юного инженера"

Школа юного инженера открылась в Красноуральске 9 февраля, сообщили в пресс-службе УГМК. Теперь в промышленном городе будут готовить инженерные кадры с самых ранних лет.

Школа юного инженера включает две лаборатории - естественнонаучную лабораторию 3D-моделирования, где старшеклассники с педагогами смогут разрабатывать детали на 3D-принтере, и лабораторию конструирования, а также учебный кабинет. Ученики младших классов будут изучать конструкторы «Знаток», которые позволяют юным исследователям познавать законы физики и электроники.

Этот проект реализован в средней школе №8 при участии министерства общего и профессионального образования Свердловской области.  

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