Главный тренер сборной России по мини-футболу проведёт семинар в Екатеринбурге

Главный тренер сборных команд России по мини-футболу Сергей Скорович проведёт в Екатеринбурге семинар на тему «Подготовка и эффективное управление командой в современном мини-футболе», сообщили организаторы.

В пятницу, 10 февраля, он расскажет студентам, преподавателям и сотрудникам в Уральском федеральном университете о том, как эффективно управлять командой футболистов, а также поделится своим опытом в подготовке спортсменов.

Встреча состоится в манеже УрФУ (ул. Мира, 29, ауд. 15), начало в 14.00.

Добавим, что Сергей Скорович, после завершения игровой футбольной карьеры, в 2005 году возглавил екатеринбургскую команду МФК «Виз-Синара», в 2007 году он привёл екатеринбуржцев к победе на Кубке России, в 2008-м — на Кубке УЕФА. В сезонах 2008-2009 и 2009-2010 годов «Синара» под его руководством становилась чемпионом российской Суперлиги по мини-футболу.

С 2009 года Сергей Скорович тренирует мужские команды сборной России по мини-футболу.

Фото: организаторы