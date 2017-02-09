Жителям посёлка Шарташ отключат электроэнергию

В Кировском районе жителей отдалённой территории посёлка Шарташ информируют, что в связи с проведением неотложных работ будет отключена электроэнергия 14 и 15 февраля с 9:00 до 17:00 по адресам: ул. Отдыха 1а-13, 2-32. Работы выполнит «Екатеринбургская электросетевая компания».

- Неотложными работами являются мероприятия по устранению дефектов в работе оборудования с целью повышения качества и надёжности электроснабжения потребителей, - пояснила пресс-секретарь ЕЭСК Дарья Церябина. - Отказ от данных мероприятий может повлечь за собой нарушение нормальной схемы электроснабжения объектов при влиянии негативных факторов. Так, работы 14-15 февраля в п. Шарташ связаны с обрезкой крон деревьев в охранной зоне воздушной линии электропередачи. Ранее ветки деревьев послужили причиной повреждения проводов данной ЛЭП, в связи с чем возникла неотложная необходимость проведения этих работ.

Кроме того, в посёлке Шабровский 15-16 февраля запланирован ремонт рубильника в трансформаторной подстанции, связанный с перегревом данного оборудования, что может быть опасно выходом его из строя.

- Речи о возникновении аварийной ситуации в данных случаях нет, подобные дефекты выявляются в ходе регулярных осмотров электроустановок со стороны энергетиков и требуют оперативного устранения во избежание негативных последствий в будущем, - добавили в ЕЭСК.

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