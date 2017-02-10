Областная газета
Общество 10 февраля 2017, 07:32

В выходные на Среднем Урале потеплеет до -10

В воскресенье, 12 февраля, на Среднем Урале потеплеет до -10...-15 °С. Будет облачно с прояснениями, пройдёт небольшой снег, сообщает Уральский гидрометцентр. 

В ночь с пятницы на субботу столбик термометра опустится до -24...-29 °С, в горах и низинах до -33...-38 °С. Днём в субботу, 11 февраля, потеплеет до -14...-19 °С, в горах и  низинах до -24 °С. Ожидаются переменная облачность, местами небольшой снег, изморозь. Ветер переменных направлений, 1-6 м/с.

В ночь с 11 на 12 февраля похолодает до -20...-25 °С, при прояснении до -28...-33 °С. Днём в воскресенье, 12 февраля, ветер будет западный, 4-9 м/с. 

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.

Быстрая реклама

Они сгорали сами, сжигая всё вокруг

Они сгорали сами, сжигая всё вокруг
Андрей Титов: «Не дай бог хоть ещё одному поколению быть накрученными на колёса этого «локомотива истории»

РЕКЛАМА

Авиабилеты Екатеринбург

Отели Екатеринбурга

СЮЖЕТ: Транспортная революция в Екатеринбурге

СЮЖЕТ: Транспортная революция в Екатеринбурге

СВЕЖИЙ НОМЕРАРХИВ ГАЗЕТЫ

РЕКЛАМА

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ (10 февраля)

Вот так примерно и происходил обмен Фрэнсиса Гэри Пауэрса на Рудольфа Абеля. Создателей советского фильма «Мертвый сезон» (1968) консультировал сам Рудольф Абель
55 лет назад американского лётчика, сбитого над Свердловском, обменяли на советского разведчика