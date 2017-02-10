Автомобиль загорелся ночью в Реже

В Реже сегодня, 10 февраля, в 4:04 в диспетчерскую поступило сообщение о возгорании автомобиля Kia Rio на улице Максима Горького. На площади одного квадратного метра повреждён моторный отсек транспортного средства, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

- В тушении пожара участвовали 10 огнеборцев на трёх спецмашинах. В 4:12 открытое горение было ликвидировано, в 4:17 пожар полностью потушен, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Напомним, вчера, 9 февраля, в Асбесте загорелась Lada Priora. Пожарные потушили огонь в течение трёх минут.

Отметим, Свердловская область по итогам 2016 года является одним из лидеров России по числу уничтоженных огнём автомашин.