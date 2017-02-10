В Екатеринбурге открылась выставка столичного художника-интеллектуала Евгения Бриммерберга

В Екатеринбургской галерее современного искусства (ул. Красноармейская, 32) открылась выставка "Философия линии" московского художника-интеллектуала Евгения Бриммерберга. Горожане смогут увидеть 18 картин автора с 10 по 26 февраля, сообщают в пресс-службе галереи.

Екатеринбург стал третьим российским городом, где проходит персональная выставка картин Евгения Бриммерберга. Затем экспозиция переместится в Нижний Новгород. Ранее картины художника были представлены в Швеции, Германии, США и Великобритании, из российских городов - в Москве и Казани.

- Евгений Бриммерберг в совершенстве владеет техникой станковой масляной живописи, графики и построения композиций. Его картины - это цветотональные структуры, ритмически выстраиваемые, как музыкальные аккорды. Названия произведений художника так же вызывают музыкальные ассоциации: «Оратория Гайдна», «Песнь о Земле», рассказали в пресс-службе Екатеринбургской галереи современного искусства.

Добавим, Евгений Бриммерберг является членом Творческого союза художников России, его работы находятся в личных коллекциях по всему миру.

Фото: Екатеринбургская галерея современного искусства