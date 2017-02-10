Грузы между Егоршино, Алапаевском и Серовом будет перевозить инновационный газотурбовоз

Локомотивный парк Свердловской железной дороги пополнился инновационным газотурбовозом ГТ1h-002, который работает на сжиженном природном газе (СПГ). После прохождения технического обслуживания и заправки топливом он начнёт водить поезда на участке Егоршино–Алапаевск–Серов-Сортировочный, сообщили в пресс-службе Свердловской магистрали.

- Ранее газотурбовоз ГТ1h-002 прошёл испытания на базе научно-исследовательского и конструкторско-технологического института подвижного состава в подмосковной Коломне и получил сертификат соответствия. В ближайшее время будут проведены опытные поездки на северном неэлектрифицированном полигоне Свердловской магистрали, где в перспективе планируется организовать эксплуатацию такой техники, - рассказали в пресс-службе СвЖД.

Под Екатеринбургом построен комплекс по производству СПГ с пунктом для заправки топливом подвижного состава. Также, по информации СвЖД, на дороге есть протяжённые неэлектрифицированные участки, подходящие для эксплуатации газотурбовозов.

Отметим, применение СПГ в качестве дешёвого и экологически чистого топлива для локомотивов позволит снизить затраты на дорогое дизельное топливо, себестоимость перевозки грузов и выброс вредных веществ в атмосферу.

Фото: СвЖД