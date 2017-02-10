Екатеринбуржец погасил задолженность после ареста его автомобиля

Екатеринбуржец выплатил банку долг в размере 350 тыс. руб. после ареста судебными приставами Верх-Исетского района его автомобиля Hyundai Solaris. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП России по Свердловской области.

- Должник, уведомлённый о возбуждении исполнительного производства, не осуществил оплату задолженности. Требования исполнительного документа были им проигнорированы, поэтому судебные приставы Верх-Исетского района Екатеринбурга составили акт описи и ареста автомобиля должника без права пользования. Тогда автолюбитель пришёл на приём к судебному приставу-исполнителю и единовременно погасил задолженность в полном объёме с учётом исполнительского сбора, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Свердловской области.

Фото: УФССП России по Свердловской области