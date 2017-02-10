Свердловчане могут отметить несанкционированные свалки на интерактивной карте

Сюжет Год экологии в России

Подборка материалов, посвященных году экологии в Свердловской области.

В регионе в рамках экологического проекта «Генеральная уборка» создаётся «Интерактивная карта свалок». Для развития проекта по борьбе с несанкционированными свалками свердловские власти объединят усилия с ОНФ, рассказали в департаменте информационной политики Свердловской области.

Первый заместитель главы региона Алексей Орлов встретился с руководством регионального «Народного фронта», чтобы обсудить реализацию совместного экологического проекта.

Как пояснила руководитель свердловского ОНФ Жанна Рябцева, в рамках проекта создается «Интерактивная карта свалок», на которой по мере выявления будут отмечены места скопления мусора с привязкой к географическим координатам и отметками о том, какая работа ведется по ликвидации завалов. На открытом сетевом ресурсе в сети Интернет обозначены все 85 регионов России, и в наполнении карты может принять участие любой житель страны: достаточно сделать отметку о месте свалки и сопроводить информацию фотографиями.

В настоящее время на карте размещены более 300 объектов, пока на территории области отмечены только 2 точки (в Верхней Пышме и Красноуральске), на деле же их в десятки раз больше. В ОНФ просят жителей региона сигнализировать представителям проекта о замеченных свалках.

В ближайшее время будет подготовлена программа в развитие проекта. Эта работа также дополняется различными программами, проводимыми в регионе в Год экологии и Год добровольца в Свердловской области.