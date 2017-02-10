В Екатеринбурге за год открылось 77 новых ресторанов и кафе

За 2016 год в Екатеринбурге появилось 77 предприятий общественного питания, а также 3 новых предприятия пищевой промышленности, при этом более половины представителей общепита уральской столицы объединены в сетевые предприятия, рассказали в мэрии.

На сегодняшний день производством продуктов питания в Екатеринбурге занимается 57 малых и 54 крупных предприятия. Благодаря росту субъектов сферы промышленности екатеринбургские пищевики в 2016 году произвели и отгрузили продукции более чем на 56 млрд руб., продемонстрировав рост около 700 млн руб. по сравнению с аналогичным показателем 2015 года.

Кроме того, на 77 единиц увеличилось количество предприятий общественного питания, до 1 553 в конце 2016 года, их оборот достиг 41,2 млрд рублей.

В сфере общепита представлено 197 сетевых предприятий, из них: 125 — местные, 11 - региональные, 42 — федеральные, 19 — международные. При этом из всех представителей общепита города 53,6% объединены в сетевые предприятия.

Растёт их количество и в сфере розничной торговли: с 98 продовольственных сетей в 2015 году - до 129 в 2017-м. На начало года доля сетевых объектов в общем количестве магазинов продовольственной торговли составляет более 77%.

Таким образом, можно говорить о тенденция на развитие торговых сетей в уральской столице, отметили в горадминистрации.