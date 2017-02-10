В Екатеринбурге смерть водителя спровоцировало ДТП

Утром в пятницу, 10 февраля, на улице Луганской в Екатеринбурге произошло ДТП с участием трёх автомашин. По информации отдела ГИБДД города, причиной аварии стала внезапная смерть одного из водителей.

В 8:20 на улице Луганской в районе дома 59/1а водитель автомобиля Ford во время движения со стороны аэропорта в направлении улицы Машинной потерял сознание, в результате чего произошло столкновение с автомашиной Daewoo Nexia, которая столкнулась с Toyota Camry, рассказали в ОГИБДД Екатеринбурга. Как пояснила жена 61-летнего водителя автомобиля Ford, её муж неожиданно потерял сознание и скончался. Супруги ехали в медицинское учреждение на лечение.

Автомашины получили механические повреждения, пострадавших нет. Причина смерти водителя будет установлена в ходе проверки всех обстоятельств.

Фото: ОГИБДД по Екатеринбургу

В связи со случившимся в ГИБДД напоминают: согласно пункту 10.2 ПДД РФ, запрещено управлять транспортным средством в болезненном или утомлённом состоянии, ставящем под угрозу безопасность дорожного движения, а также под воздействием лекарственных средств, снижающих внимание и быстроту реакции водителя.