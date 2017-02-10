Областная газета
Общество 10 февраля 2017, 13:35

Приставы вернули Свердловской области 55 тысяч гектаров земли

В Екатеринбурге фактическим исполнением завершено решение Арбитражного суда Свердловской области о возврате земельного участка площадью 54,5 га собственнику - департаменту Лесного хозяйства региона. Как сообщили в территориальном управлении ФССП, решение суда исполнено в полном объёме.

Данную территорию незаконно занимала конно-спортивная школа, рассказали в пресс-службе УФССП. Договор права аренды земельного участка давно истёк, но, несмотря на это, руководство школы продолжало свою деятельность, не производя оплату. Арбитражный суд Свердловской области постановил расторгнуть договор и вернуть земельный участок законному владельцу. Судебное решение было исполнено в полном объёме. 

Отметим, речь идёт об участке земли на территории лесопарка Лесоводов России в черте Екатеринбурга. Исполнительным производством занимался Октябрьский районный отдел УФССП.

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