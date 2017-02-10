В суд передано дело водителя, совершившего смертельное ДТП

В Главном следственном управлении ГУ МВД по Свердловской области завершено расследование обстоятельств смертельного ДТП, произошедшего в ноябре прошлого года. Дело, по которому проходит обвиняемый 50-летний мужчина, передано в суд, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области.

- Прокуратура согласилась с доводами полиции и подписала обвинительное заключение, - сообщил официальный представитель ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых. - Уголовное дело по обвинению 50-летнего водителя автомашины Audi А6 в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 264 УК РФ "Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть двух человек", передано в суд.

Как сообщалось ранее, вечером 23 ноября 2016 года, на 11-м км Екатеринбургской кольцевой автодороги мужчина, ехавший на Audi из Татарстана в Берёзовский, будучи в нетрезвом состоянии, заснул за рулём, выехал на встречную полосу и произвёл столкновение в ВАЗ-2110, в салоне которого находились 54-летний водитель, его 25-летний сын и двухлетний внук. От удара ВАЗ отбросило на проезжавший Volkswagen, а затем - на металлическое ограждение. В результате ДТП погибли оба взрослых. Мальчик серьёзно пострадал, врачи долго боролись за его жизнь. По словам экспертов, жизнь ребёнку спасло лишь специальное удерживающее устройство.

Отметим, максимальное наказание, которое грозит виновнику - 9 лет лишения свободы.