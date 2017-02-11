Областная газета
Общество 11 февраля 2017, 09:25

В субботу утром в Екатеринбурге сгорел ещё один автомобиль

Сюжет

Поджигатели
Свердловская область по итогам 2016 года является одним из лидеров России по числу уничтоженных огнём автомашин. «Областная газета» разбирается в проблеме.



Очередным возгоранием легкового автомобиля был отмечено в Екатеринбурге утро субботы, 11 февраля. По оперативной информации ГУ МЧС по Свердловской области, на этот раз пожар произошёл на улице Маневровой.

- Сообщение о пожаре поступило в 7:38 утра, сообщили в пресс-службе. - На площади 1 квадратный метр поврежден моторный отсек автомобиля Peugeot 308 SW. В тушении пожара  были задействованы 2 единицы техники, 8 человек личного состава.

Огнеборцам удалось справиться с возгоранием в течение 20 минут - уже в 8:02 расчёты доложили о ликвидации пожара. Причины устанавливаются, о том, заявляли ли владельцы авто в правоохранительные органы, не сообщается.

Отметим, горение автомобилей на Среднем Урале происходит с завидной регулярностью: по итогам прошлого года регион выбился в лидеры по числу пожаров и поджогов среди других субъектов РФ. В полиции между тем уверены, что большинство происшествий - самовозгорания. 

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