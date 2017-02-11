В трёх городах Свердловской области объявлено метеопредупреждение по смогу

До вечера понедельника, 13 февраля, сразу в трёх городах Свердловской области - Екатеринбурге, Каменске-Уральском и Нижнем Тагиле - объявлены предупреждения по смогу. Информация о неблагоприятных метеоусловиях (НМУ) первой степени опасности размещена на официальном сайте Уральского гидрометцентра.

- С 20:00 10 февраля до 20:00 13 февраля на территории муниципального образования «город Екатеринбург» ожидаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе, - сообщает Уралгидрометцентр. - Объявляются НМУ первой степени опасности.

Метеорологами также размещены аналогичные предупреждения, касающиеся ситуации в Нижнем Тагиле и Каменске-Уральском. При этом государственные метеостанции Уральского УГМС задымленности приземного воздуха в текущий период не отмечают.

Отметим, днём в воскресенье, 12 февраля, на Среднем Урале ожидается потепление до -10...-15 °С, пройдёт небольшой снег.