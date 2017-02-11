За год ЦВО получил 900 единиц вооружений и военной техники

В течение прошлого года в части и соединения Центрального военного округа поступили более 900 единиц техники и вооружений. Как сообщает ТАСС со ссылкой на командующего войсками ЦВО генерал-полковника Владимира Зарудницкого, в числе полученного - танки Т-72Б3, бронетранспортёры БТР-82А, ракетные комплексы "Искандер-М" и зенитные пушечно-ракетные системы "Панцирь-С".

-В прошедшем году в войска военного округа поступило более 900 комплексов и образцов вооружения, военной и специальной техники, в том числе почти 100 сверх плана, - приводит информагентство заявление командующего военным округом. - По мере поступления в войска современных образцов вооружения и военной техники подготовлено около тысячи младших специалистов. В результате боевые возможности войск военного округа возросли более чем на 15 процентов.

Владимир Зарудницкий напомнил, что в 2016 году в округе были сформированы танковая дивизия в Челябинской области, мотострелковая и зенитная ракетная бригада, а также 16 других воинских частей и подразделений.

Отметим, Центральный военный округ дислоцирован на территории трех федеральных округов и 29 субъектов России. В состав округа структурно входит ряд заграничных объектов: 201-я военная база на территории Таджикистана, авиабаза Кант в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана.