Областная газета
Общество 11 февраля 2017, 15:22

Причиной смертельного пожара в Серовском ГО стала неисправная печь

Серовским межрайонным следственным отделом СКР по Свердловской области организована доследственная проверка по факту пожара, произошедшего вечером в пятницу, 10 февраля, в посёлке Ключевом. Как сообщили в областном следственном управлении СКР, пока приоритетной версией является неисправность печного отопления. 

- Предварительно установлено, что возможным очагом возгорания является печь, после возгорания которой находившаяся в доме бабушка сумела вынести из горящего дома одного из своих двоих внуков, но спасти жизнь второго, к сожалению, не смогла, - сообщил официальный представитель СУ СКР по Свеердловской области Александр Шульга. - Согласно имеющимся данным, ребёнок скончался, отравившись угарным газом, внешних телесных повреждений не обнаружено.

Сотрудниками СКР, МЧС и МВД проведён осмотр места происшествия, опрашиваются родственники и соседи, тело умершего ребёнка направлено для проведения судебно-медицинской экспертизы.

Напомним, сигнал о пожаре на улице Совхозной в посёлке Ключевом поступил в 19:52 вечера. При тушении одноэтажного двухквартирного дома пожарными было обнаружено тело двухлетнего мальчика.

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