Областная газета
Общество 11 февраля 2017, 16:02

Свердловские санврачи за две недели изъяли 400 литров непищевой спиртосодержащей продукции

Территориальным управлением Роспотребнадзора по Свердловской области в течение неполных двух недель были изъяты из оборота 4 тысячи 34 единицы ёмкостей с непищевыми спиртосодержащими жидкостями, запрещёнными к продаже на территории страны. Как сообщили санврачи региона, общий объём изъятого и арестованного товара составил 403,4 литра.

- За период с 27 января по  10 февраля 2017 года проведено 105 надзорных мероприятий, выявлена незаконная реализация спиртсодержащей непищевой продукции в количестве 4034 штук общим объемом  403,4 литра, - сообщила официальный представитель ведомства Наталия Лукьянцева. - К продукции применены меры по изъятию или аресту. 

В пресс-службе также сообщили названия предприятий, нарушивших постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24 января 2017 года № 7 «О приостановлении розничной торговли спиртосодержащей непищевой продукцией». Опасным товаром торговали:

  • ИП Митяева В.В. (Талица),
  • ИП Камалов М.К. (Каменский район),
  • ИП Бердов Н.А. (Каменск-Уральский), 
  • ИП Шитикова Я.Ю. (Асбест),
  • ИП Шубина С.А (Асбест),
  • ИП Жидко В.И. (Первоуральск),
  • ИП Селиверстова Н.В. (Верхотуркий район),
  • ИП Гайнулина М.И. (Новая Ляля).

Напомним, начиная с 27 января в России на два месяца была запрещена реализация спиртсодержащей непищевой продукции с содержанием этилового спирта более 28% объёма готовой продукции и продающихся по цене ниже стоимости о,5 литра спиртных напитков. Запрет не касается стеклоомывающих жидкостей, нежидкой спиртсодержащей непищевой продукции, а также спиртсодержащей непищевой продукции, тара которой исключаюет употребление внутрь. Запрет был введён по инициативе Роспотребнадзора в связи с массовым отравлением в Иркутске - там после употребления внутрь косметического лосьона "Боярышник" скончались более 70 человек.

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