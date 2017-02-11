Антон Шипулин 21 в спринте на чемпионате мира

Только что в Хохфильцене завершилась спринтерская мужская гонка чемпионата мира. В ней принял участие и лидер нашей команды - Антон Шипулин, однако сегодня ему не удалось завоевать медаль.

Под четвёртым номером стартовал в спринте Мартен Фуркад. И в каждой стрельбе француз допустил по одной ошибке. Многие уже сбросили его со счетов, однако следом другие спортсмены ошибались ещё больше.

Во второй группе стартовал сегодня Антон Шипулин. И он, увы, допустил один промах на лёжке и ещё два - на стойке. Тем самым свердловчанин практически похоронил свои шансы на призовые места. К всеобщему удивлению прекрасно эту гонку провёл несравненный норвежец Уле Айнер Бьорндален - он всерьёз пустился в спор за золото чемпионата мира. Но, к сожалению, падающая скорость на последнем отрезке дистанции не позволила Бьорндалену опередить Фуркада. Да и попасть на пьедестал тоже.

Итак, первое место сегодня у немца Бенедикта Долля, серебро у Йоханнеса Бё. Бронза - у Мартена Фуркада.