В Первоуральске водитель сбил школьника, перебегавшего дорогу в неположенном месте

В Первоуральске вчера, 11 февраля, 75-летний водитель Ваз-2114 сбил 14-летнего школьника, перебегавшего дорогу в неположенном месте, перед близко идущим транспортом по улице Ленина, напротив дома №30. По факту ДТП будет проведено дознание, сообщили в пресс-службе Управления ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

Подростка госпитализировали с места ДТП с перелом бедра и с подозрением на сотрясение головного мозга.

- Мама пострадавшего школьника сообщила, что ребёнок возвращался из школы домой. Мальчик должен был ехать на автобусе, но денег на проезд у него не оказалось, и он пошёл пешком, - рассказали в пресс-службе Управления ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области