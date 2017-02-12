Областная газета
Общество 12 февраля 2017, 09:38

В Первоуральске водитель сбил школьника, перебегавшего дорогу в неположенном месте

В Первоуральске вчера, 11 февраля, 75-летний водитель Ваз-2114 сбил  14-летнего школьника, перебегавшего дорогу в неположенном месте, перед близко идущим транспортом по улице Ленина, напротив дома №30. По факту ДТП будет проведено дознание, сообщили в пресс-службе Управления ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

Подростка госпитализировали с места ДТП с перелом бедра и с подозрением на сотрясение головного мозга.

- Мама пострадавшего школьника сообщила, что ребёнок возвращался из школы домой. Мальчик должен был ехать на автобусе, но денег на проезд у него не оказалось, и он пошёл пешком, - рассказали в пресс-службе Управления ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

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