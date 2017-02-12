В результате ДТП на автодороге Екатеринбург-Косулино погиб пешеход

Сегодня, 12 февраля, в 2:20 на 20-ом километре автодороги Екатеринбург-Косулино водитель грузовика Mercedes-benz сбил пешехода, на одежде которого не было световозвращающих элементов. В результате ДТП 39-летний мужчина скончался до приезда медиков, сообщили в отделе ГИБДД Екатеринбурга.

- По предварительной информации, водитель грузовика двигался со стороны посёлка Косулино в сторону Екатеринбурга и допустил наезд на пешехода, который шёл по проезжей части дороги в попутном направлении. Со слов водителя, в темноте он не заметил мужчину. По факту ДТП будет проведено расследование, в ходе которого будут установлены причины нахождения на проезжей части и состояние пешехода в момент происшествия, - рассказали в пресс-службе отделения ГИБДД Екатеринбурга.

В городском ГИБДД отмечают, что в уральской столице за январь 2017 года в результате ДТП погибли четыре человека. Госавтоинспекторы настоятельно рекомендуют водителям быть предельно внимательными и осторожными на дороге, а пешеходам обязательно носить световозвращающие элементы на одежде в тёмное время суток.