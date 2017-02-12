Новоуральца лишили водительских прав на три года за пьяную езду и попытку дать взятку

Новоуральский городской суд лишил местного жителя водительских прав на три года за нарушение ПДД и мелкое взяточничество. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области.

Новоуральца сотрудники ГИБДД остановили в ноябре прошлого года из-за непристёгнутого ремня безопасности. Позже выяснилось, что водитель пьян: алкотестер показал содержание алкоголя - 0,809 мг/л. Пытаясь избежать наказания, мужчина предложил взятку в размере 4 тыс. 50 руб.

- Госавтоинспектор деньги не принял и сообщил о противоправных действиях нетрезвого водителя в дежурную часть территориального ОВД. По материалам полиции Новоуральский городской суд признал местного жителя виновным в соответствии со ст. 264.1 (нарушение Правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию) и 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество). Подсудимому назначено также наказание в виде 200 часов обязательных работ и исправительных работ на срок пять месяцев с удержанием 5% из зарплаты в доход государства, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области.

Приговор вступил в законную силу.