Свердловские спасатели устраняли последствия столкновения машин в Каменском районе

Вчера, 11 февраля, на пересечении дорог Покровское-Богданович и Покровское-Кисловское столкнулись два отечественных автомобиля. В результате ДТП пострадали оба водителя и 17-летняя пассажирка машины Лада-219410, к ликвидации последствий привлекались сотрудники МЧС, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области.

- Выезжая со второстепенной дороги, водитель ВАЗ-21099 не пропустил автомобиль, который двигался по главной дороге. Виновник ДТП получил черепно-мозговую травму, водитель машины Лада-219410 отделалась ушибами, а у несовершеннолетней пассажирки медики диагностировали ушиб грудной клетки. Другие пассажиры автомобиля, двигавшегося по главной дроге, в том числе 9-летний ребёнок, не пострадали, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области.

Установлено, что виновник аварии имеет стаж вождения - шесть месяцев. Он сообщил прибывшим сотрудникам Госавтоинспекции, что не помнит обстоятельств аварии.

Отметим, на ликвидацию последствий ДТП привлекалось пожарно-спасательное подразделение. На место происшествия выезжали два человека личного состава и одна единица техники.