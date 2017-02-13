Областная газета
Общество 13 февраля 2017, 07:19

Оттепель и небольшой снег придут на Средний Урал

На этой неделе температура воздуха ожидается в пределах обычных для февраля значений: ночью до -14...-19°, днём до  -9...-14°. Об этом сообщает Уральский гидрометцентр. 

Сегодня, 13 февраля, днём синоптики обещают температуру воздуха до -8...-13°, в горах и низинах до -16°, в большинстве районов небольшой снег, слабую метель, на дорогах гололёдицу в виде снежного наката. Ветер юго-западный, 6-11 м/с, порывы до 15 м/с.

В ночь с понедельника на вторник похолодает до -11...-16°, при прояснении до -22°. Во вторник, 14 февраля, днём ожидается до -5...-10°. Будет облачно с прояснениями, в большинстве районов небольшой, местами умеренный снег, метель. Ветер южный, юго-западный 6-11 м/с, порывы до 18 м/с. 

В ночь с 14 на 15 февраля столбик термометра опустится до -11...-16°, при прояснении до -20°. В среду днём будет -5...-10°, облачно с прояснениями, местами снег, слабая метель. Ветер южный, 6-11 м/с,  порывы до 16 м/с. 

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