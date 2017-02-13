В посёлке под Нижними Сергами третий день нет водоснабжения

В посёлке Красноармейский Нижнесергинского МР в 14 домах на улице Нагорной третий день нет ни горячего ни холодного водоснабжения. Об этом "ОГ" рассказала жительница одного из домов.

- Перед выходными у нас произошла авария: оборвались провода и отключили свет. Электричество вернули буквально через несколько часов, но мотор на водокачке видимо так и не запустили. Третий день сидим без воды, никакого подвоза нам не организовали, - рассказала "ОГ" Людмила Левухненко.

В администрации Красноармейского журналиста "ОГ" заверили, что решением проблемы занялись.

- Сейчас чистим дорогу на водокачку - до неё непросто добраться, поскольку выпало много снега. Сейчас нам должны привезти насос, и завтра-послезавтра его установят. Крайний срок вода появится в четверг, - сказал "ОГ" глава администрации Михаил Поначев.