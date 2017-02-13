Екатеринбуржец подарил японским православным икону Симеона Верхотурского

Екатеринбуржец Вадим Занин посетил Токио с делегацией спортсменов по Кюдо (искусство стрельбы из лука) и передал японскому православному собору "Николай-До" икону Симеона Верхотурского. Об этом корреспонденту "ОГ" сообщил сам путешественник.

- Моя поездка готовилась в составе российской делегации спортсменов по приглашению Всеяпонской Федерации Кюдо. Отец Арсений из Усть-Салдинского храма апостолов Петра и Павла подготовил икону Симеона Верхотурского в подарок Японской Православной Церкви. Сёстры Ново-Тихвинского женского монастыря послали в дар освящённое масло. Мы нашли контакты Отца Герасима из японского собора "Николай-До" (японцы говорят "Никорай-До", так как в их языке нет буквы "л"). Далее предстояла работа по получению выездных документов на икону, - рассказал корреспонденту "ОГ" Вадим Занин.

Вадим Занин отметил, что благодаря совместной работе с Отцом Герасимом из собора "Николай-До", на японский язык переведено краткое житие Праведного Симеона.

- Жизни Николая Японского и Симеона Верхотурского являются яркими примерами для подражания. Радует, что образ Праведного Симеона теперь сможет послужить и на японской земле. Священники Иерей Михаил Тайнака и Иерей Гавриил Танака с искренним благоговением приняли наш дар, - отметил Вадим Занин.

Справка "ОГ":

Православный Собор Воскресения Христова находится в центре Токио, неподалёку от Императорского дворца. Он основан русским миссионером Святителем Николаем Японским (Касаткиным). Первое упоминание о соборе появляется в 1871 году.

Вадим Занин руководит Екатеринбургским отделением общества "Россия-Япония", помогает восстановлению Храма апостолов Петра и Павла в селе Усть-Салда. Также он ведёт общественную работу по защите и восстановлению дороги Верхотурье-Меркушино.

Вадим Занин ведёт секции по Кюдо в Екатеринбурге.

Фото: Вадим Занин передаёт икону Симеона Верхотурского Иерею Михаилу Тайнака на ступенях собора "Николай-До"

Фото: Вадим Занин, житие Симеона Верхотурского переведено на японский язык

Фото: Вадим Занин, Собор Воскресения Христова в Токио