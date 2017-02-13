В заказнике Тавдинского района выявлены семь незаконных строений вдоль озёр

В "Среднинском бору", расположенном на землях государственного лесного фонда в Тавдинском районе, выявлены семь незаконных строений вдоль берегов озёр Источное и Щучье. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Тавдинская городская прокуратура проверила соблюдение законодательства об охране окружающей среды и природопользовании в государственном ландшафтном заказнике "Среднинский бор".

- По итогам проверки внесено представление об устранении нарушения лесного законодательства и законодательства об особо охраняемых природных территориях в адрес директоров ГКУ Свердловской области "Тавдинское лесничество" и ГБУ СО "Дирекция по охране государственных зоологических охотничьих заказников и охотничьих животных в Свердловской области". Прокурором направлено исковое заявление в суд о необходимости ликвидировать строения в прибрежных зонах озера Источное и озера Щучье, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Добавим, информация о фактах возведения незаконных строений на особо охраняемой природной территории направлена в МО МВД России "Тавдинский" для проведения доследственной проверки и установления виновных лиц.