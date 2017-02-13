В Ботаническом саду УрО РАН опровергли информацию об исчезновении белок

Бдительные горожане сообщили в администрацию Ботанического сада УрО РАН в Екатеринбурге о том, что в парке похищают белок, но сотрудники сада эту информацию от горожан не подтвердили.

- Информация об исчезновении пока не проверена, а провести учёт белок - задача сложная. К нам обратились посетители, которым показалось, что кто-то приходит в парк с большими сумками, подманивает белок и похищает их, - сказал «ОГ» заместитель директора по научной работе Василий Пономарёв. - Начальнику отдела охраны мы это сообщение передали, работники более бдительно за посетителями следят. Но у нас и раньше внимательно к этому относились. Был случай, что дети сачками пытались ловить белок — мы их сразу остановили.

В Ботаническом саду белочки обосновались давно, их подкармливают посетители и сотрудники, на деревьях развешаны кормушки и список разрешённых животным продуктов, и потому белки тут спокойные, сытые и почти ручные. По примерным подсчётам сотрудников в парке мирно живут более ста белочек.

Фото: Алексей Кунилов.