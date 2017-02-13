Областная газета
Экономика 13 февраля 2017, 15:08

Доходы областной казны за год выросли на 10,2 млрд рублей

Согласно оперативной информации об исполнении областного бюджета, за 2016 год доходы казны по сравнению с 2015 годом выросли на 10,2 млрд рублей и составили 194,6 млрд рублей, определили в министерстве финансов Свердловской области.

- Экономика региона доказала, что она способна выдержать любые конъюнктурные стрессы, создана необходимая инфраструктура, есть энергетические и кадровые ресурсы, – отметил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в статье «Переломный момент».

Как пояснила вице-губернатор Свердловской области – министр финансов Галина Кулаченко, важным показателем состояния региональной экономики стал тот факт, что основным доходным источником, оказавшим влияние на рост поступлений в консолидированный бюджет области, является налог на прибыль организаций.

Прирост прибыли связан с обеспеченностью предприятий госконтрактами, экспортной востребованностью металлургической продукции, пересмотром политики кредитных учреждений, а также с отлаженной работой региональных властей с налогоплательщиками.

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