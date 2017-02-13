Опрос накануне Дня всех влюблённых: 26% российских мужчин считают, что их пилят жёны

По мнению 37% россиян, счастье невозможно без внимания, поддержки и заботы партнёра. Опрос проводился накануне Дня всех влюблённых среди 45 тыс. читателей "Леди Mail.Ru".

Две трети опрошенных женщин и мужчин оказались довольны своими отношениями. При этом 33% женщин и 41% мужчин отметили, что их сделало бы счастливее наличие стабильной, хорошо оплачиваемой работы. Рождение детей повысило бы уровень счастья лишь у 13% респондентов обоих полов, собственное жильё — у 19%.

Каждой десятой женщине важно оставаться финансово независимой от партнёра. Среди представителей сильного пола этот фактор отметили лишь 3% респондентов.

Более половины опрошенных скрывают от своих партнёров какие-либо претензии. Четверть мужчин (26%) жалуется на то, что их постоянно пилят, а каждая пятая женщина (20%) страдает от недостатка внимания. Самой страшной угрозой отношениям большинство женщин считают рукоприкладство, а 44% мужчин – измену.

Почти половина женщин (48%) считают 14 февраля романтическим праздником против 39% мужчин.