Областная газета
Политика 13 февраля 2017, 16:24

Андрей Никитин назначен врио губернатора Новгородской области

Президент подписал указ «О досрочном прекращении полномочий губернатора Новгородской области» Сергея Митина и постановил назначить временно исполняющим обязанности губернатора Андрея Никитина.

В документе на официальном сайте Президента РФ говорится о том, что в связи с заявлением губернатора Новгородской области Сергея Митина о досрочном прекращении полномочий и в соответствии с законодательством страны Президент постановил принять отставку Митина по собственному желанию и назначить Андрея Никитина временно исполняющим обязанности до вступления в должность лица, избранного губернатором Новгородской области.

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